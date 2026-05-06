Брюссель пригрозил Италии санкциями за допуск России на Венецианскую биеннале

Еврокомиссия сделала жёсткое предупреждение правительству Джорджи Мелони: если российский павильон останется на Венецианской биеннале, Италия нарушит санкционный режим ЕС, передает Financial Times.

Соответствующие письма Брюссель направил организаторам мероприятия. Чиновники считают, что любые траты нашей делегации на участие идут в пользу биеннале, а значит, могут быть расценены как косвенная экономическая поддержка.

Еврокомиссия дала 30 дней на разъяснения по договорённостям между администрацией выставки и правительством РФ. В противном случае грозит отзывом трёхлетнего гранта на €2 млн.

Организаторы уже заявили, что действовали в рамках полномочий и соблюдают все международные нормы. А президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко ссылается на свободу слова и сопротивляется давлению.

Сам российский павильон в этом году называется «Дерево укоренено в небе». Он призван показать многонациональную страну — на площадке выступают артисты из Коми, Якутии и других регионов. После 8 мая записанные номера начнут транслировать на больших экранах на улице.

Ранее стало известно, что павильон на Венецианской биеннале будет закрыт для широкой публики из-за санкций. Как пишет газета Corriere della Sera, доступ к национальной экспозиции окажется невозможен на протяжении всего периода работы выставки для массовой аудитории.