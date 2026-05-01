Жюри Венецианской биеннале ушло в отставку на фоне скандала из-за России

Международное жюри 61-й Венецианской биеннале искусства во главе с бразильским куратором Соланж Оливейра Фаркас подало в отставку. Об этом сообщила дирекция биеннале на своём сайте. Причины такого решения официально не объясняются.

«Сегодня были приняты заявления об отставке от международного жюри 61-й Международной выставки искусства», — говорится в заявлении.

В состав жюри также входили куратор и основатель in-mangible institute, и художественный руководитель deCentral (оба в Чиангмае) Зои Батт, куратор и художественный руководитель Абу-Дабийской биеннале паблик-арта Эльвира Дьянгани Осе, куратор и профессор Йельской школы искусств Марта Кузма и профессор Женевского университета Джованна Заппери.

Биеннале должна начаться через неделю — 6 мая с превью для прессы. Официальное открытие запланировано на 9 мая, когда жюри должно было объявить победителей. Всего будет представлено 100 национальных проектов и 31 выставка. Общее название — In Minor Keys («В минорных тонах»). После четырёхлетнего перерыва на площадке российского павильона должен был пройти международный музыкальный проект.

Участие России вызвало споры и протесты. Министерство культуры Италии выразило недовольство дирекцией биеннале, которая не мешала участию ни одной страны и не отреагировала на протесты, в том числе со стороны Украины. Сам павильон, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева больше ста лет назад, принадлежит России.

До этого жюри заявляло, что не собирается давать премии проектам России и Израиля.

Напомним, накануне министр культуры Италии Алессандро Джули распорядился направить в дирекцию биеннале специальную проверяющую комиссию. Министерство культуры начало проверку Фонда Венецианской биеннале. Инспекторы изучат финансовые отчёты и документы, связанные с павильонами России, Ирана и Израиля. Возможна и смена руководства фонда — действующего председателя Пьетранджело Буттафуоко могут уволить.