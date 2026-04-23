ЕК отозвала грант у Венецианской биеннале за приглашение России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RODWORKS
Еврокомиссия решила отозвать финансирование Венецианской биеннале в размере 2 млн евро. Причиной названо участие России в программе выставки. Об этом сообщил представитель ЕК Тома Ренье на пресс-конференции.
Итальянские власти были официально уведомлены об отзыве гранта. В Брюсселе подчеркнули, что негативно оценивают участие представителей России в мероприятии и считают необходимым обратить на это внимание организаторов. Также европейская сторона обратилась к правительству Италии с просьбой урегулировать ситуацию с учётом позиции Евросоюза.
Венецианская биеннале является одним из старейших международных культурных проектов и проводится с конца XIX века. Форум охватывает сразу несколько направлений искусства, включая кино, театр, музыку и танец. Россия не принимает участия в биеннале с 2022 года.
Ранее украинские власти выступили против возможного участия России в Венецианской биеннале. В документе содержится призыв к организаторам международного форума пересмотреть решение о возвращении российской делегации в программу выставки.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.