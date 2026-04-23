ЕК отозвала грант у Венецианской биеннале за приглашение России

Еврокомиссия решила отозвать финансирование Венецианской биеннале в размере 2 млн евро. Причиной названо участие России в программе выставки. Об этом сообщил представитель ЕК Тома Ренье на пресс-конференции.

Итальянские власти были официально уведомлены об отзыве гранта. В Брюсселе подчеркнули, что негативно оценивают участие представителей России в мероприятии и считают необходимым обратить на это внимание организаторов. Также европейская сторона обратилась к правительству Италии с просьбой урегулировать ситуацию с учётом позиции Евросоюза.

Венецианская биеннале является одним из старейших международных культурных проектов и проводится с конца XIX века. Форум охватывает сразу несколько направлений искусства, включая кино, театр, музыку и танец. Россия не принимает участия в биеннале с 2022 года.

Ранее украинские власти выступили против возможного участия России в Венецианской биеннале. В документе содержится призыв к организаторам международного форума пересмотреть решение о возвращении российской делегации в программу выставки.