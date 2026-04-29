Минкульт Италии инспектирует Венецианскую биеннале из-за павильона России

Министерство культуры Италии инициирует проверку Фонда Венецианской биеннале, сообщает Corriere della Sera. Инспекторы изучат финансовую отчетность и документацию, связанную с российским, иранским и израильским павильонами.

По данным газеты, существует вероятность смены руководства фонда, если действующий председатель Пьетранджело Буттафуоко будет заменен. Эти проверки пройдут в преддверии открытия биеннале, которое намечено на 9 мая.

Раз в два года Венеция становится центром мирового искусства, принимая масштабную международную выставку – Биеннале. Это событие, где эксперты из разных стран оценивают произведения в сферах искусства, архитектуры, кино, музыки, танца и театра. Россия последний раз была представлена в 2022 году. В 2026 году, с 9 мая по 22 ноября, арт-форум пройдёт вновь, а российский проект получит название «Дерево укоренено в небе».

Ранее украинские власти выступили против возможного участия России в Венецианской биеннале. В документе содержится призыв к организаторам международного форума пересмотреть решение о возвращении российской делегации в программу выставки.