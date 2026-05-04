Павильон России на Венецианской биеннале закроют для публики из-за санкций

Российский павильон на Венецианской биеннале будет закрыт для широкой публики из-за санкций. Как пишет газета Corriere della Sera, доступ к национальной экспозиции окажется невозможен на протяжении всего периода работы выставки для массовой аудитории.

По информации издания, сославшегося на документ для правительственного Дворца Киджи, площадка примет гостей лишь в формате закрытого вернисажа. Он пройдёт с 5 по 8 мая, попасть на мероприятие можно будет только по приглашениям.

В распоряжении агентства Adnkronos оказалось соответствующее приглашение. Согласно ему, 6 мая в 17:00 (18:00 мск) павильон откроется для события, посвященного «исключительно перформансам артистов». Уточняется, что выступят около полусотни деятелей искусства из России, Аргентины, Бразилии, Мали и Мексики.

Причины ограничений разъяснила адвокат Фонда Биеннале Дебора Росси. В протоколе заседания говорится, что Российская Федерация из-за действующих санкций «не сможет получить разрешения на открытие павильона для публики», следовательно свободный вход будет исключен.

Ранее Еврокомиссия уведомила организаторов о приостановке финансирования в размере двух миллионов евро. Причиной названо появление на смотре национальной площадки РФ. Конфликт разгорелся после того, как Минкультуры Италии заявило о самостоятельном решении руководства биеннале возобновить участие Москвы. Президент смотра Пьетранджело Буттафуоко объяснил свой шаг желанием услышать «другую точку зрения», пригласив людей из разных зон конфликтов.

Международное жюри объявило об отставке из-за разногласий. Судьи исключили Россию и Израиль из списка претендентов на «Золотого льва» и «Серебряного льва», заявив о намерении воздержаться от награждения стран, участвующих в вооружённых конфликтах.

Венецианская биеннале — это всемирно известный форум современного искусства, представляющий собой международную выставку, которая проходит раз в два года с участием профессионального жюри. Мероприятие включает две основные составляющие, сменяющие друг друга по годам: Художественную биеннале и Архитектурную биеннале, что и объясняет название «биеннале» (раз в два года). Выставка проводится с 1895 года, а с 2021 года установлен порядок, согласно которому Художественная биеннале проходит в чётные годы, а Архитектурная — в нечётные.