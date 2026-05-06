6 мая, 11:33

Femen голой грудью встали против России на биеннале

Femen и Pussy Riot* провели протест у российского павильона в Венеции

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anjarudak

Украинское женское движение Femen и скандально известная панк-группа Pussy Riot* провели протестную акцию у российского павильона на Венецианской биеннале. Несколько участников в розовых балаклавах с оголённой грудью подбежали к зданию, распылили розовые, голубые и жёлтые дымовые шашки и начали скандировать политические лозунги. Об этом пишет Artribune.

Участницы группы выступили против возвращения России на биеннале. Также они кричали лозунги в поддержку Украины и российских политзаключенных.

Сама акция прошла накануне музыкального представления ансамбля Intrada. По задумке организаторов, звук выступления должен был быть слышен за пределами здания, однако протестующие, вероятно, попытались его заглушить. Информация о реакции организаторов биеннале и представителей российского павильона пока не приводится.

Ранее Life.ru сообщал, что Брюссель пригрозил Италии санкциями за допуск России на Венецианскую биеннале. Чиновники считают, что любые траты нашей делегации на участие идут в пользу биеннале, а значит, могут быть расценены как косвенная экономическая поддержка.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Полина Никифорова
