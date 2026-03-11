Брюссель пригрозил лишить денег Венецианскую биеннале из-за России

Вокруг одного из самых престижных художественных форумов мира разгорается политический скандал. Европейская комиссия пригрозила лишить финансирования Венецианскую биеннале, если Россия снова откроет свой национальный павильон на выставке.

Поводом стало заявление президента биеннале Пьетранджело Буттафуоко о том, что Россия приглашена принять участие в выставке 2026 года. В Еврокомиссии резко раскритиковали это решение.

В совместном заявлении еврокомиссары по технологиям Хенна Вирккунен и по культуре Гленн Микаллеф заявили, что участие России якобы противоречит «коллективному ответу ЕС на агрессию». По их словам, если организаторы не пересмотрят позицию, Брюссель может пойти на жёсткие меры вплоть до приостановки или полного прекращения грантового финансирования форума.

Чиновники также подчеркнули, что страны ЕС, организации и учреждения должны соблюдать санкционную политику Евросоюза. При этом в Еврокомиссии заявили, что культура должна защищать «демократические ценности», поддерживать диалог и свободу выражения мнений.

Сама биеннале пройдёт с 9 мая по 22 ноября 2026 года. Согласно официальному сайту форума, Россия планирует представить проект под названием «Дерево укоренено в небе». В Министерстве культуры Италии отметили, что решение о возможном возвращении России на выставку руководство биеннале принимало самостоятельно.

Ранее Life.ru писал, что власти Украины также выступили против участия России в Венецианской биеннале. С соответствующим заявлением обратились глава МИД Андрей Сибига и министр культуры Татьяна Бережная. Они призвали организаторов форума пересмотреть решение о возвращении России на одну из главных художественных площадок мира.