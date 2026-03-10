Гимн России во второй раз прозвучал на Паралимпиаде в Италии

На Паралимпийских играх в Италии во второй раз прозвучал гимн России после того, как лыжница Анастасия Багиян завоевала золото в спринте.

9 марта гимн России звучал впервые за 12 лет после победы горнолыжницы Варвары Ворончихиной в супергиганте. Во вторник также впервые на Играх прозвучал гимн Белоруссии в честь победы лыжника Романа Свириденко в спринте. Паралимпиада завершится 15 марта. В ней участвуют шесть российских спортсменов. Атлеты из России выступают с национальной символикой впервые за 12 лет.

Напомним, ранее российская сборная завоевала второе золото на Паралимпиаде в Италии: его принесла лыжница Анастасия Багиян. По словам тренера спортсменки, после Игр-2026 у спортсменки останутся ещё две гонки, а затем Багиян ждут этапы Кубка мира. А в следующем году она должна выступить на Чемпионате мира.