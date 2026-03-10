Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 15:09

Гимн России во второй раз прозвучал на Паралимпиаде в Италии

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

На Паралимпийских играх в Италии во второй раз прозвучал гимн России после того, как лыжница Анастасия Багиян завоевала золото в спринте.

9 марта гимн России звучал впервые за 12 лет после победы горнолыжницы Варвары Ворончихиной в супергиганте. Во вторник также впервые на Играх прозвучал гимн Белоруссии в честь победы лыжника Романа Свириденко в спринте. Паралимпиада завершится 15 марта. В ней участвуют шесть российских спортсменов. Атлеты из России выступают с национальной символикой впервые за 12 лет.

Флаг и гимн наши! Паралимпиада-2026: где смотреть Россию и полный состав сборной
Флаг и гимн наши! Паралимпиада-2026: где смотреть Россию и полный состав сборной

Напомним, ранее российская сборная завоевала второе золото на Паралимпиаде в Италии: его принесла лыжница Анастасия Багиян. По словам тренера спортсменки, после Игр-2026 у спортсменки останутся ещё две гонки, а затем Багиян ждут этапы Кубка мира. А в следующем году она должна выступить на Чемпионате мира.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Паралимпиада в Италии
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar