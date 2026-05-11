Каллас исключила кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика ЕС с Россией

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не сможет выступать переговорщиком с Россией. При этом она подтвердила, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят диалог с Москвой в конце мая.

По словам главы дипломатии, «Шрёдер известен как лоббист компаний из РФ», и в случае его назначения представителем сообщества он фактически «будет сидеть по обе стороны стола». Чиновница подчеркнула, что подобный сценарий исключён.

26-27 мая главы МИД стран ЕС встретятся на Кипре. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, они обсудят «список европейских требований к РФ» для «возможного начала переговоров».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что лучшим партнёром для диалога между Россией и Европой он видит экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. В Берлине считают иначе. По последним данным, там рассматривают кандидатуру президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.