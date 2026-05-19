«Вот это смело!» Медведев призвал НАТО задействовать 5 статью против Украины

Из-за регулярных ударов украинских беспилотников по территории стран Балтии, эти государства могли бы применить 5 статью НАТО о коллективной обороне. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев сравнил министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса с Моськой из басни Крылова, подчеркнув, что такие политики любят «громко лаять на больших, чтобы казаться значимыми». По его словам, вместо словесных угроз, было бы по-настоящему смело предложить реальные меры против Украины за уже ставшие регулярными нападения дронов ВСУ на Балтию.

«Был бы побольше, им стоило бы предложить иное: применить против «страны 404» ст. 5 Вашингтонского договора в связи с нападением на их «трибалтийские вымираты. Вот это было бы смело!», — отметил российский политик.