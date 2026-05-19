«Вот это смело!» Медведев призвал НАТО задействовать 5 статью против Украины
Из-за регулярных ударов украинских беспилотников по территории стран Балтии, эти государства могли бы применить 5 статью НАТО о коллективной обороне. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев сравнил министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса с Моськой из басни Крылова, подчеркнув, что такие политики любят «громко лаять на больших, чтобы казаться значимыми». По его словам, вместо словесных угроз, было бы по-настоящему смело предложить реальные меры против Украины за уже ставшие регулярными нападения дронов ВСУ на Балтию.
«Был бы побольше, им стоило бы предложить иное: применить против «страны 404» ст. 5 Вашингтонского договора в связи с нападением на их «трибалтийские вымираты. Вот это было бы смело!», — отметил российский политик.
Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО следует продемонстрировать России свои возможности через нападение на Калининград. При этом он отметил, что Литва не сможет самостоятельно отразить удары баллистических и крылатых ракет из-за нехватки дальнобойных систем ПВО.
