Учения ядерных сил России всколыхнули Европу

NZZ: Учения ядерных сил России стали предупреждением для Европы
Учения российских ядерных сил стали предупреждением для Европы. По мнению авторов швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, этот манёвр напоминает европейским странам о том, что Россия — ядерная держава, с которой нельзя не считаться.
«Этот ядерный манёвр, <…> вероятно, является предупреждением для Европы. Он призван напомнить ей, что Россия, как ядерная держава, представляет собой силу, с которой нужно считаться», — говорится в публикации.
Напомним, что Россия совместно с Белоруссией проводит учения по работе с ядерным оружием. На белорусской территории военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и процедуры подготовки к их пускам. Кроме того, по данным Минобороны РФ, российские войска отрабатывают операции с комплексом «Искандер-М» и скрытное развёртывание. Ядерные учения с участием флота и Ракетных войск проходят с 19 по 21 мая.
