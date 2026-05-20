Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 07:04

ВС РФ отрабатывают операции с комплексом «Искандер-М» и скрытное развёртывание

«Искандер-М». Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

«Искандер-М». Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Российские военные проводят учения по отработке операций с оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», включая получение специальных боеприпасов и подготовку к пускам. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, личный состав ракетных соединений выполняет учебно-боевые задачи по доставке ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения на позиционных районах ракетных бригад. Солдаты отрабатывают снаряжение ракетных носителей, скрытное выдвижение в назначенные позиции и подготовку к проведению учебных ракетных пусков.

Минобороны подчеркнуло, что манёвры направлены на отработку всех этапов обеспечения боевой готовности ОТРК «Искандер-М» и оттачивание взаимодействия личного состава при решении сложных тактических задач. Учения проходят в строгом соответствии с установленными планами и обеспечением безопасности.

«Вызывает опасения»: В Британии с тревогой поглядывают на ядерные учения в Белоруссии
«Вызывает опасения»: В Британии с тревогой поглядывают на ядерные учения в Белоруссии

Ранее Life.ru сообщал, что Россия совместно с Белоруссией проводит учения по работе с ядерным оружием. На белорусской территории военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и процедуры подготовки к их пускам.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar