ВС РФ отрабатывают операции с комплексом «Искандер-М» и скрытное развёртывание

Российские военные проводят учения по отработке операций с оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», включая получение специальных боеприпасов и подготовку к пускам. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, личный состав ракетных соединений выполняет учебно-боевые задачи по доставке ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения на позиционных районах ракетных бригад. Солдаты отрабатывают снаряжение ракетных носителей, скрытное выдвижение в назначенные позиции и подготовку к проведению учебных ракетных пусков.

Минобороны подчеркнуло, что манёвры направлены на отработку всех этапов обеспечения боевой готовности ОТРК «Искандер-М» и оттачивание взаимодействия личного состава при решении сложных тактических задач. Учения проходят в строгом соответствии с установленными планами и обеспечением безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия совместно с Белоруссией проводит учения по работе с ядерным оружием. На белорусской территории военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и процедуры подготовки к их пускам.