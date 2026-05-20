ВС РФ отрабатывают операции с комплексом «Искандер-М» и скрытное развёртывание
«Искандер-М». Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin
Российские военные проводят учения по отработке операций с оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», включая получение специальных боеприпасов и подготовку к пускам. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, личный состав ракетных соединений выполняет учебно-боевые задачи по доставке ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения на позиционных районах ракетных бригад. Солдаты отрабатывают снаряжение ракетных носителей, скрытное выдвижение в назначенные позиции и подготовку к проведению учебных ракетных пусков.
Минобороны подчеркнуло, что манёвры направлены на отработку всех этапов обеспечения боевой готовности ОТРК «Искандер-М» и оттачивание взаимодействия личного состава при решении сложных тактических задач. Учения проходят в строгом соответствии с установленными планами и обеспечением безопасности.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия совместно с Белоруссией проводит учения по работе с ядерным оружием. На белорусской территории военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и процедуры подготовки к их пускам.
