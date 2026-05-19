«Вызывает опасения»: В Британии с тревогой поглядывают на ядерные учения в Белоруссии
Daily Express: Учения по применению ЯО в Белоруссии вызвали тревогу на Западе
Стратегический ракетный комплекс «Тополь-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Naletova Elena
Трёхдневные учения российских войск в Белоруссии с отработкой применения специальных вооружений вызвали обеспокоенность в западных странах. Об этом пишет Daily Express.
«Российская армия начала трёхдневные учения с применением ядерного оружия, что, несомненно, вызывает опасения», — подчёркивается в публикации.
Ранее Life.ru рассказывал, что Россия и Белоруссия проводят тренировку по применению ядерного оружия. Сами учения проходят на территории сопредельной республики. Военные отрабатывают способы доставки ядерных боеприпасов и подготовки к их запуску.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.