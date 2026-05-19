«Вызывает опасения»: В Британии с тревогой поглядывают на ядерные учения в Белоруссии

Трёхдневные учения российских войск в Белоруссии с отработкой применения специальных вооружений вызвали обеспокоенность в западных странах. Об этом пишет Daily Express.

«Российская армия начала трёхдневные учения с применением ядерного оружия, что, несомненно, вызывает опасения», — подчёркивается в публикации.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия и Белоруссия проводят тренировку по применению ядерного оружия. Сами учения проходят на территории сопредельной республики. Военные отрабатывают способы доставки ядерных боеприпасов и подготовки к их запуску.