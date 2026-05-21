21 мая, 13:27

«В копейку из «‎Искандера»: Лукашенко и российские генералы довольны ядерными учениями

Лукашенко: Белорусские военные «‎попали в копейку» в ходе пусков из «‎Искандера»

Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко положительно оценил совместную с Россией тренировку ядерных сил и заявил, что все этапы учений прошли без сбоев. По словам президента Белоруссии, военные двух стран продемонстрировали высокий уровень подготовки и слаженности, военнослужащие «попали в копейку» во время пусков из ОТРК «Искандер-М».

«Разумно, толково, организованно. Всё прошло организационно хорошо. Попали в копейку. Это говорит о том, что наши ребята очень быстро освоили эти перспективные комплексы», — подчеркнул Лукашенко в беседе с агентством БелТА.

Он также сообщил, что белорусские военнослужащие успешно справились с задачами на территории России и точно поразили учебные цели. Лукашенко добавил, что российские генералы, находящиеся в Белоруссии, остались довольны уровнем взаимодействия между армиями двух государств.

Белорусский лидер также рассказал, что лично осмотрел объекты на территории республики и убедился в их готовности. Лукашенко подчеркнул, что совместные с Россией манёвры носят законный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан обеих стран.

«Европа у красной черты»: Россия и Белоруссия послали Западу мощный сигнал

Ранее в Белоруссии начались учения подразделений, отвечающих за применение ядерного оружия и сопровождение подобных операций. Манёвры привлекли внимание стран НАТО: генсек альянса Марк Рютте заявлял, что блок внимательно наблюдает за действиями российских ядерных сил. На фоне этих тренировок в Европе усилилось беспокойство. Лукашенко лично контролировал ход учений.

Владимир Озеров
