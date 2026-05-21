Лукашенко приехал лично проследить за ядерными учениями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил тренировку подразделений, задействованных в боевом применении ядерного оружия и обеспечении ядерной безопасности. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».
По данным агентства БелТА, Лукашенко прибыл в одну из ракетных бригад Вооружённых сил Белоруссии, расположенную в Осиповичском районе. Главе государства доложили о замысле учений. Далее он осмотрел парк ракетной бригады.
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия проводят совместные учения, в ходе которых отрабатываются элементы применения ядерного вооружения. На территории Белоруссии военнослужащие тренируются в вопросах транспортировки ядерных боеприпасов и подготовительных процедур перед возможным применением. В рамках манёвров российская сторона организовала доставку учебных ядерных боеприпасов в полевые хранилища позиционного района одной из ракетных бригад на территории республики.
