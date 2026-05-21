Россия доставила ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения в Белоруссии

В рамках совместных учений ядерных сил России и Белоруссии обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Личный состав белорусского ракетного соединения выполняет учебно-боевые задачи по получению специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжению ими ракет-носителей и скрытному выдвижению в назначенный район для подготовки к проведению пусков.

Совместные ядерные учения России и Белоруссии. Видео © Минобороны РФ

С 18 мая в Белоруссии началась тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями. В учениях участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Ранее депутат Госдумы, первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлёв объяснил необходимость совместных ядерных учений. По его словам, Белоруссия стала обладательницей ядерного оружия, и ей нужно чётко понимать алгоритм действий при реальной угрозе: с кем согласовывать применение, каков сам порядок. Применение такого вооружения – мера исключительная и не происходит автоматически.