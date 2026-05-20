«Отработать до мелочей»: В Госдуме раскрыли детали ядерных учений России и Белоруссии

Россия и Белоруссия начали очередную совместную тренировку по применению тактического ядерного оружия. Учения подобного рода проходят несколько раз в год. Депутат Госдумы, первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлёв в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил их необходимость.

По его словам, Белоруссия стала обладательницей ядерного оружия, и ей нужно чётко понимать алгоритм действий при реальной угрозе: с кем согласовывать применение, каков сам порядок. Применение ядерного оружия — мера исключительная и не происходит автоматически.

«Все шаги должны быть отработаны до мелочей, чтобы минимизировать время ответного удара в случае внезапного нападения врага. Для этого и тренируются, раз за разом прогоняя все возможные ситуации, используя, конечно, ракеты без особой боевой части», — отметил парламентарий.