20 мая, 09:09

«Отработать до мелочей»: В Госдуме раскрыли детали ядерных учений России и Белоруссии

Депутат Журавлёв: На учениях РФ и Белоруссии отработают потенциальные сценарии

Обложка © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Россия и Белоруссия начали очередную совместную тренировку по применению тактического ядерного оружия. Учения подобного рода проходят несколько раз в год. Депутат Госдумы, первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлёв в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил их необходимость.

По его словам, Белоруссия стала обладательницей ядерного оружия, и ей нужно чётко понимать алгоритм действий при реальной угрозе: с кем согласовывать применение, каков сам порядок. Применение ядерного оружия — мера исключительная и не происходит автоматически.

«Все шаги должны быть отработаны до мелочей, чтобы минимизировать время ответного удара в случае внезапного нападения врага. Для этого и тренируются, раз за разом прогоняя все возможные ситуации, используя, конечно, ракеты без особой боевой части», — отметил парламентарий.

Управление, сдерживание и связь: Минобороны РФ раскрыло задачи участников ядерных учений

Напомним, что Россия совместно с Белоруссией проводит учения по работе с ядерным оружием. На белорусской территории военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и процедуры подготовки к их пускам. Кроме того, по данным Минобороны РФ, российские войска отрабатывают операции с комплексом «Искандер-М» и скрытное развёртывание. Ядерные учения с участием флота и Ракетных войск проходят с 19 по 21 мая.

Дарья Нарыкова
