«В понедельник дойдёт до Лукашенко»: На белорусском ТВ запустили программу по народным жалобам

На белорусском телевидении запустили новую программу под названием «В понедельник дойдёт до Лукашенко», в котором простые люди смогут донести свои жалобы напрямую до президента. Об этом сообщил телеканал «Первый информационный».

Передача будет выходить на канале «Беларусь 1» каждый понедельник после вечернего выпуска новостей. Её героями станут авторы нашумевших роликов из соцсетей — те самые люди, чьи жалобы, бытовые проблемы и рабочие истории набрали миллионы просмотров. На место будут выезжать журналисты, чтобы проверить факты и понять, реальная ли это беда или просто попытка пропиариться.

Авторы напомнили, что сам Лукашенко ранее советовал людям писать в интернете, обещая реагировать на сигналы. И теперь, как говорится в анонсе, обращения точно попадут к президенту. Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт подтвердила, что такой формат послужит дополнительным сдерживающим фактором для чиновников любого ранга.

«Президент всем сказал — пишите. Мы можем повторить – пишите. Но пишите правду. Руководитель на любом, даже мелком уровне, понимает, что, если он обидит человека или сделает что-то не так, этот человек может достучаться даже до президента, опубличив эту историю. И это действительно дополнительный механизм, который многих-многих может держать в тонусе», — сказала Эйсмонт.

Она также отметила, что передача никого не планирует затыкать. Вместе с тем выяснилась любопытная деталь: примерно 90% уже изученных редакцией историй оказались либо полной выдумкой, либо содержали серьёзные искажения.

Ранее Александр Лукашенко жёстко предостерёг губернаторов, пригрозив им тюрьмой за проблемы с сохранностью минеральных удобрений. Поводом для разноса стал доклад комитета госконтроля, где зафиксированы немалые нарушения. Глава государства прямо заявил, что некоторые руководители уже одной ногой стоят в тюрьме. Он подчеркнул, что предупреждает их вполне серьёзно.