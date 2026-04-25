

25 апреля, 10:07

«Не тратить лишние деньги»: Лукашенко велел министру объехать страну и позакрывать ФАПы

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оптимизировать структуру учреждений здравоохранения, проверив обоснованность каждого ФАПа и больницы. Распоряжение он дал во время рабочего совещания.

Глава государства поинтересовался устройством одной из больниц. Ему доложили, что в её состав входят 7 участковых больниц, 22 фельдшерско-акушерских пункта и 7 амбулаторий врача общей практики. Лукашенко усомнился в оправданности такого подхода.

«Надо разобраться, чтобы мы не тратили лишние деньги. Я не за то, чтобы позакрывать ФАПы, больницы участковые. Но надо посмотреть там, где надо», — подчеркнул белорусский лидер.

Он также поручил министру здравоохранения ещё раз объехать страну и оценить ситуацию на местах.

«Вместе надо посмотреть. Может, где-то добавить надо ФАПы и так далее», — добавил президент.

Ранее Александр Лукашенко отправился в большую рабочую поездку по Гомельской области. Первым пунктом поездки главы государства стал Мозырский район. Он посетил ОАО «Мозырьтехсервис», которое восстанавливает и производит сельхозтехнику. Предприятие входит в систему «Белагросервиса» (125 организаций по стране), занимающуюся сложным ремонтом техники, с которым не справляются обычные хозяйства.

Александра Мышляева
