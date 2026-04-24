Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 09:22

«Готовь сани летом, а трактор — сейчас»: Лукашенко лично проверяет сельхозтехнику в Мозыре

Лукашенко начал командировку в Гомельской области с посещения «Мозырьтехсервиса»

Обложка © Life.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился в большую рабочую поездку по Гомельской области. Первым пунктом в программе стал Мозырский район, где глава государства посетил ОАО «Мозырьтехсервис». Об этом сообщает БЕЛТА.

Это предприятие специализируется на восстановлении и производстве сельскохозяйственной техники. Оно входит в структуру «Белагросервиса», объединяющую 125 организаций по всей стране, включая ремонтные заводы и районные агросервисы. Задача таких структур — чинить сложные поломки, которые невозможно устранить в обычных хозяйствах.

Для снижения расходов на обслуживание ежегодно выделяются средства из республиканского бюджета. Кроме того, на базе 31 агросервиса работают технические центры заводов-изготовителей, а также сформирован подменный фонд техники.

После знакомства с работой мозырского предприятия Лукашенко проведёт семинар-совещание. Главные темы — функционирование агросервисов и подготовка машин к полевым работам. Сейчас в белорусских сельхозорганизациях насчитывается около 212 тысяч единиц различной техники. За последние 30 лет парк сильно обновился: доля мощных тракторов (от 250 лошадиных сил) выросла с 10 до 21 процента.

Итоги этой и предыдущих поездок лягут в основу повестки другого крупного мероприятия — совещания «Один район — один проект», где будут обсуждать стратегию развития белорусских регионов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл свою страсть к мотоциклам. Во время визита в Минский аэроклуб ДОСААФ он пообщался с юными мотоспортсменами и признался, что сам любит погонять на двух колёсах.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar