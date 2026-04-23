Шпиц Умка полетал над Минской областью, инспектируя работу аграриев
Лукашенко и Умка с борта вертолёта осмотрели ход посевной кампании в Белоруссии
Шпиц Умка и Александр Лукашенко на борту вертолёта. Обложка © president.gov.by
Александр Лукашенко с воздуха проинспектировал ход посевной кампании в Белоруссии. Как и во всех важных государственных делах, президента республики сопровождает его шпиц Умка.
Шпиц Умка и Александр Лукашенко на борту вертолёта. Видео © president.gov.by
На видео — то как они вместе летят в вертолёте над Минской областью. Пока политик разбирается с документами, его питомец бдит, сидя на столе.
Ранее Александр Лукашенко взял Умку на хоккейный матч между своей командой и сборной Минской области. Милая прогулка шпица по льду попала на видео.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.