Шпиц Умка полетал над Минской областью, инспектируя работу аграриев

Александр Лукашенко с воздуха проинспектировал ход посевной кампании в Белоруссии. Как и во всех важных государственных делах, президента республики сопровождает его шпиц Умка.

Шпиц Умка и Александр Лукашенко на борту вертолёта.

На видео — то как они вместе летят в вертолёте над Минской областью. Пока политик разбирается с документами, его питомец бдит, сидя на столе.

Ранее Александр Лукашенко взял Умку на хоккейный матч между своей командой и сборной Минской области. Милая прогулка шпица по льду попала на видео.