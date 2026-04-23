«Нам нужны такие девушки»: В Сети разошёлся фейк о «приглашении» Бони от Лукашенко

В соцсетях распространилась история о якобы приглашении Виктории Бони в Белоруссию от президента Александра Лукашенко. Позже выяснилось, что первоисточником стал сатирический Telegram-канал «Империя очень зла».

«Нам нужны такие девушки», — якобы сказал Лукашенко.

Сообщалось, что Александр Лукашенко якобы заявил о готовности ждать приезда Виктории Бони в республику и отметил, что страна открыта для «хороших и активных людей». Также в распространяемых публикациях приводились слова о том, что блогер может свободно общаться с гражданами и рассматривать переезд, поскольку между странами нет языкового барьера.

Несмотря на это, часть аудитории восприняла информацию всерьёз и начала обсуждать возможный визит Виктории Бони в Белоруссию. Сама блогер также отреагировала на сообщение, не сразу распознав шутливый характер публикации.

«(Апрельская шутка) но если что, я готова вылететь с визитом)», — прокомментировала Боня.

