Боня ответила на иск компании Товстика о БАДах

Блогер Виктория Боня прокомментировала иск компании «НЛ Континент», директором которой является возлюбленный Полины Дибровой Роман Товстик. Поводом для обращения в суд стали слова Бони о том, что фирма, занимающаяся биодобавками, является пирамидой. Боня добавила, что подумывает обратиться за помощью к юристу Екатерине Гордон.

Телеведущая Виктория Боня отметила, что ещё не видела сам иск и узнала о нём от журналистов. По её словам, она не считает свои действия противозаконными и полагает, что подавать на неё в суд оппоненту не следовало.

«И не думаю, что ему вообще нужно со мной судиться. Потому что в его интересах, конечно, лучше бы этого не делать», — заявила Боня в разговоре с Super.

Напомним, компания «НЛ Континент», производящая БАДы и коктейли для похудения под брендом NL International, подала в суд иски к Боне и телеведущей Маше Малиновской. Оба заявления поступили 6 апреля, но к рассмотрению пока не приняты. Предмет исков официально не раскрывается, но, предположительно, речь может идти о защите деловой репутации. Среди владельцев — Юлия Гольдорт и Роман Товстик.