Дибров рассказал, как покрыл слоем казачьих эпитетов любовника жены

Телеведущий Дмитрий Дибров впервые рассказал о встрече с любовником бывшей жены Романом Товстиком, в которой он покрыл соперника «ровным слоем казачьих эпитетов». Этим он поделился в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Инициатива общения исходила от стороны нового избранника. Разговор состоялся лично, поскольку ранее мужчины были знакомы и пересекались как соседи. Описывая саму встречу, Дибров отметил, что обсуждение получилось эмоциональным, однако дальнейшего развития в конфликт ситуация не получила. Новый избранник сообщил о своих планах относительно совместной жизни с его бывшей женой.

«Я его покрыл ровным слоем казачьих эпитетов, но чтобы ударить… Но вот бы ударил я его, и что? Что дальше? Все эмоции я уже прошел, когда Полина мне заявила, что уходит к другому», — отметил он.

По словам Диброва, после личного кризиса он сосредоточился на переосмыслении произошедшего и анализе собственных действий. Он отметил, что за прошедшее время старался разобраться в причинах расставания и сделать выводы.

Ранее Полина Диброва высказалась в поддержку Валерии Чекалиной, которая проходит лечение от онкологического заболевания. Она рассказала, что история блогерши подтолкнула её к собственному медицинскому обследованию. По словам Полины, на её самочувствие повлиял длительный стресс, связанный с негативными комментариями и травлей в сети.