Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 08:48

Дибров рассказал, как покрыл слоем казачьих эпитетов любовника жены

Роман Товстик и Дмитрий Дибров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_tovstik, © ТАСС / Донат Сорокин

Роман Товстик и Дмитрий Дибров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / roman_tovstik, © ТАСС / Донат Сорокин

Телеведущий Дмитрий Дибров впервые рассказал о встрече с любовником бывшей жены Романом Товстиком, в которой он покрыл соперника «ровным слоем казачьих эпитетов». Этим он поделился в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Инициатива общения исходила от стороны нового избранника. Разговор состоялся лично, поскольку ранее мужчины были знакомы и пересекались как соседи. Описывая саму встречу, Дибров отметил, что обсуждение получилось эмоциональным, однако дальнейшего развития в конфликт ситуация не получила. Новый избранник сообщил о своих планах относительно совместной жизни с его бывшей женой.

«Я его покрыл ровным слоем казачьих эпитетов, но чтобы ударить… Но вот бы ударил я его, и что? Что дальше? Все эмоции я уже прошел, когда Полина мне заявила, что уходит к другому», — отметил он.

По словам Диброва, после личного кризиса он сосредоточился на переосмыслении произошедшего и анализе собственных действий. Он отметил, что за прошедшее время старался разобраться в причинах расставания и сделать выводы.

«Разговор был сложный»: Диброва назвала главное условие мужа при разводе

Ранее Полина Диброва высказалась в поддержку Валерии Чекалиной, которая проходит лечение от онкологического заболевания. Она рассказала, что история блогерши подтолкнула её к собственному медицинскому обследованию. По словам Полины, на её самочувствие повлиял длительный стресс, связанный с негативными комментариями и травлей в сети.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дмитрий Дибров
  • Полина Диброва
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar