Батька-байкер: Лукашенко назвал марку своего любимого мотоцикла
Лукашенко признался, что ездит на «Харлее»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл свою страсть к мотоциклам. Во время визита в Минский аэроклуб ДОСААФ он пообщался с юными мотоспортсменами и признался, что сам любит погонять на двух колёсах. Этот момент попал на видео и был опубликован в Telegram-канале «Пул первого», который считается близким к президентской пресс-службе.
Лукашенко рассказал, что ездит на мотоцикле Harley-Davidson. Видео © Telegram / Пул Первого
«Я тоже мотоциклист», — заявил Лукашенко, добавив, что его выбор падает на Harley-Davidson.
Обложка © Telegram / Пул Первого