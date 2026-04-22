«И мышь, и крыса, и журавль»: Лукашенко призвал улучшить работу автошкол, чтобы водить умели все
В белорусских автошколах необходимо поднять планку требований к обучению будущих водителей и сделать процесс подготовки жёстче. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе посещения аэроклуба Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Белоруссии, передаёт БелТА.
Ежегодно на базе ДОСААФ вождение осваивают около 45 тысяч человек — общество готовит водителей самых разных категорий. Лукашенко обратил внимание, что и он сам когда-то проходил обучение именно в этой автошколе.
Белорусский лидер заявил, что требования к подготовке водителей необходимо сделать строже, поскольку сегодня за руль садятся самые разные люди.
«Я за то, чтобы все умели управлять автомобилем — и мужчины, и женщины. И мышь, и крыса, и журавль — все на автомобиле», — сказал он.
По убеждению президента, вводить более строгие правила обучения следует отнюдь не для того, чтобы без разбора отрубать и отсеивать как можно больше кандидатов, а исключительно ради настоящего улучшения качества их подготовки и честной проверки практических навыков. Глава республики пояснил, что его задача — выпускать полноценных водителей, которые спокойно и без угрозы для других смогут выезжать на проезжую часть.
Белорусский лидер также акцентировал: даже если некоторые сейчас и воспримут его слова в штыки, зато позже люди будут ему благодарны, потому что останутся живы.
За ДОСААФ закреплён целый ряд задач общенациональной важности. Среди них — военно-патриотическое воспитание белорусов, обучение кадров для армии, иных войск и воинских объединений страны, подготовка специалистов массовых технических профилей, а также водителей колёсных транспортных средств. Помимо этого, общество отвечает за развитие технических и авиационных дисциплин, обладающих военно-прикладной ценностью, и за поддержку юношеского технического творчества.
Тем временем в России призвали ввести налоговый вычет на ремонт авто для пенсионеров. Кроме того, водителей предупредили о штрафе до 50 тысяч за выброшенный из окна машины окурок.
