22 апреля, 10:22

«И мышь, и крыса, и журавль»: Лукашенко призвал улучшить работу автошкол, чтобы водить умели все

Обложка © Life.ru

В белорусских автошколах необходимо поднять планку требований к обучению будущих водителей и сделать процесс подготовки жёстче. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе посещения аэроклуба Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Белоруссии, передаёт БелТА.

Ежегодно на базе ДОСААФ вождение осваивают около 45 тысяч человек — общество готовит водителей самых разных категорий. Лукашенко обратил внимание, что и он сам когда-то проходил обучение именно в этой автошколе.

Белорусский лидер заявил, что требования к подготовке водителей необходимо сделать строже, поскольку сегодня за руль садятся самые разные люди.

«Я за то, чтобы все умели управлять автомобилем — и мужчины, и женщины. И мышь, и крыса, и журавль — все на автомобиле», — сказал он.

По убеждению президента, вводить более строгие правила обучения следует отнюдь не для того, чтобы без разбора отрубать и отсеивать как можно больше кандидатов, а исключительно ради настоящего улучшения качества их подготовки и честной проверки практических навыков. Глава республики пояснил, что его задача — выпускать полноценных водителей, которые спокойно и без угрозы для других смогут выезжать на проезжую часть.

Белорусский лидер также акцентировал: даже если некоторые сейчас и воспримут его слова в штыки, зато позже люди будут ему благодарны, потому что останутся живы.

За ДОСААФ закреплён целый ряд задач общенациональной важности. Среди них — военно-патриотическое воспитание белорусов, обучение кадров для армии, иных войск и воинских объединений страны, подготовка специалистов массовых технических профилей, а также водителей колёсных транспортных средств. Помимо этого, общество отвечает за развитие технических и авиационных дисциплин, обладающих военно-прикладной ценностью, и за поддержку юношеского технического творчества.

Тем временем в России призвали ввести налоговый вычет на ремонт авто для пенсионеров. Кроме того, водителей предупредили о штрафе до 50 тысяч за выброшенный из окна машины окурок.

Вероника Бакумченко
