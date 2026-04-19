«Земля возможностей»: Лукашенко раскрыл, какой хочет видеть Белоруссию после себя

Президент РБ Александр Лукашенко заявил, что после его ухода с поста главы государства хотел бы видеть Белоруссию землёй возможностей. По словам политика, будущего страны остаётся для него особенно важным, поскольку он многое сделал для того, чтобы добиться нынешнего результата. Он надеется, что в будущем всё останется так же.

«Я думаю о том, чтобы она сохранилась и чтобы это была земля возможностей для любого человека. Чтобы человек мог реализовать себя здесь. Вот в этом плане мы преуспели. Мы это сделали, и человек здесь спокойно живёт: детишек растит, образование получает в равных условиях», — подчеркнул белорусский лидер в интервью RT.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в Республике много толковых людей, способных в будущем возглавить государство. Вопрос о том, кто станет следующим президентом, будет решать исключительно белорусский народ, подчеркнул политик.