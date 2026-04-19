«Буду на пенсии ловить рыбу»: Лукашенко предрёк появление преемника задолго до его кончины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Республике много толковых людей, способных в будущем возглавить государство. Вопрос о том, кто станет следующим президентом, будет решать исключительно белорусский народ, подчеркнул действующий глава государства в интервью RT.

По словам политика, только глупые люди на Западе могут рассуждать, мол в Белоруссии у кого-то нет возможности стать президентом или за попытки претендовать на этот пост наказывают. Лукашенко отметил, что помнит своё первое избрание, когда получил 80,3% голосов, а народ стеной стоял за него, поэтому будет следовать этому пути: если люди не захотят, «насильно мил не будешь».

«Я думаю, что задолго до того, как я уйду в мир иной или мы будем с вам на пенсии ловить рыбу у вас в США, здесь будет работать нормальный человек. У нас много хороших, толковых людей», — заключил президент РБ.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что потерять сегодня Белоруссию для России неприемлемо. Он напомнил, что Москва и Минск — союзники, которые юридически связаны друг с другом.