Лукашенко пригрозил губернаторам тюрьмой из-за порчи удобрений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с жёстким предупреждением в адрес руководителей регионов страны. Поводом стали выявленные комитетом госконтроля серьёзные проблемы с сохранностью минеральных удобрений.

«Ещё раз хочу губернаторов предупредить, чтобы у нас с вами не было потом неприятных разговоров, а будут очень неприятные, если мне комитет госконтроля, вот они мне доложили, есть проблемы, и проблемы немалые по сохранности удобрений. Ребята, ну вы просто одной ногой в тюрьме», — заявил глава государства, слова которого приводит «Пул первого».

Лукашенко подчеркнул, что обосновывал это экономически. Он обратил внимание на высокую стоимость азотных удобрений на международных рынках. По словам президента, если губернаторы не способны их сохранить, то не стоит их и приобретать.

Ранее Александр Лукашенко отправился в большую рабочую поездку по Гомельской области. Первым пунктом в программе стал Мозырский район, где глава государства посетил ОАО «Мозырьтехсервис». Это предприятие специализируется на восстановлении и производстве сельскохозяйственной техники. Оно входит в структуру «Белагросервиса», объединяющую 125 организаций по всей стране, включая ремонтные заводы и районные агросервисы. Задача таких структур — чинить сложные поломки, которые невозможно устранить в обычных хозяйствах.