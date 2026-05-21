«Европа у красной черты»: Россия и Белоруссия послали Западу мощный сигнал

Трёхдневные стратегические учения России и Белоруссии по подготовке и применению ядерных сил станут мощным сигналом Западу, уверен директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин. По его словам, для современной российской стратегии очень важно показать потенциальным противникам, что Москва не шутит.

Представление западных политиков, мол Россия никогда не замахнётся на них и никогда не применит имеющееся у неё оружие, является ошибочным и может оказаться для них фатальным, подчеркнул эксперт.

«Наша страна уже заявила, что Европа опасно приблизилась к красной черте. Они заигрались. Они сами играют с огнём, а мы должны показать, что и мы не шутим», — заключил собеседник сайта MK.ru.