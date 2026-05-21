Лукашенко показали работу ракетного комплекса «Искандер-М» на ядерных учениях
«Искандер-М». Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin
Президенту Белоруссии Александу Лукашенко в ходе ядерных учений показали пусковую установку «Искандер-М». Был также продемонстрирован условный ракетный ядерный удар (электронный пуск). Об этом сообщает агентство БелТА.
Ракетный комплекс «Искандер-М» в Белоруссии. Фото © Telegram / Пул Первого
Армия воспроизводила все шаги так, как будто всё это происходит на самом деле. Единственное, чего не было, — непосредственного запуска атомной ракеты.
Напомним, Россия и Белоруссия проводят совместные учения, в ходе которых отрабатываются элементы применения ядерного вооружения. На территории соседней республики военные тренируются в вопросах транспортировки ядерных боеприпасов и подготовительных процедур перед возможным применением. Для манёвров туда доставили учебные ядерные боеприпасы. Сегодня к ракетчикам приехал Лукашенко, чтобы проследить за процессом.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.