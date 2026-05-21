21 мая, 11:06

Лукашенко показали работу ракетного комплекса «Искандер-М» на ядерных учениях

«Искандер-М». Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Президенту Белоруссии Александу Лукашенко в ходе ядерных учений показали пусковую установку «Искандер-М». Был также продемонстрирован условный ракетный ядерный удар (электронный пуск). Об этом сообщает агентство БелТА.

Ракетный комплекс «Искандер-М» в Белоруссии. Фото © Telegram / Пул Первого

Армия воспроизводила все шаги так, как будто всё это происходит на самом деле. Единственное, чего не было, — непосредственного запуска атомной ракеты.

Песков: Любые учения являются частью военного строительства и сигналом

Напомним, Россия и Белоруссия проводят совместные учения, в ходе которых отрабатываются элементы применения ядерного вооружения. На территории соседней республики военные тренируются в вопросах транспортировки ядерных боеприпасов и подготовительных процедур перед возможным применением. Для манёвров туда доставили учебные ядерные боеприпасы. Сегодня к ракетчикам приехал Лукашенко, чтобы проследить за процессом.

Владимир Озеров
