Лукашенко показали работу ракетного комплекса «Искандер-М» на ядерных учениях

Президенту Белоруссии Александу Лукашенко в ходе ядерных учений показали пусковую установку «Искандер-М». Был также продемонстрирован условный ракетный ядерный удар (электронный пуск). Об этом сообщает агентство БелТА.

Армия воспроизводила все шаги так, как будто всё это происходит на самом деле. Единственное, чего не было, — непосредственного запуска атомной ракеты.