«Последний сигнал»: Россия послала «ядерную весточку» Латвии, снюхавшейся с Украиной
Малофеев считает ядерные учения России и Белоруссии сигналом Латвии
По данным СВР РФ, Латвия приняла очень плохое решение — предоставить Украине свою территорию для нанесения ударов по России. Однако Москва при поддержке Минска не упустила шанса ответить Западу «ядерной весточкой».
Россия и Белоруссия начали совместные ядерные учения, отрабатывая навыки подготовки и применения атомного оружия в условиях агрессии. К манёврам привлечены более 64 тысяч военных и свыше 7800 единиц техники.
«Отличная новость. Главное, чтобы это было не намёком для противника, а последним сигналом», — заявил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.
Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ выяснила, что ВСУ готовят удары по тыловым районам России с территории Латвии. Однако Украина отрицает подготовку ударов по России из прибалтийской страны, а МИД Латвии вручил ноту протеста поверенному в делах РФ после заявления СВР.
