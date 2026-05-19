Киев готовит удары по российским тыловым районам с территории Латвии, таким образом украинское руководство стремится продемонстрировать своим европейским покровителям сохранение боеспособности ВСУ. О готовящейся атаке узнала Служба внешней разведки РФ.

«Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии. Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств. Расчёт делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлёта до целей и повысит эффективность террористических атак», — предупреждает Внешняя разведка.

По информации ведомства, Киев стремится продемонстрировать своим европейским покровителям сохранение боеспособности своей армии и их возможности наносить экономический ущерб России. Несмотря на опасения латвийской стороны о возможном ответном ударе со стороны России, украинские власти убедили Ригу разрешить проведение операции. В Латвию уже переброшены военнослужащие подразделений беспилотных систем ВСУ для координации предстоящих действий.

В СВР выступили с предупреждением в адрес Риги. Там подчеркнули, что координаты центров принятия решений на латвийской территории российской стороне известны. Разведка заявила, что членство Латвии в НАТО «не защитит пособников террористов от справедливого возмездия».