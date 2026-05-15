Киев скупает телеграм-каналы для деструктивного «патриотического контента», предупредили в СВР

Служба внешней разведки России заявила о новых попытках Киева повлиять на ситуацию внутри страны. По данным ведомства, украинские спецслужбы начали использовать для этого «патриотический контент», для чего была начата целая кампания по скупке телеграм-каналов подобной направленности.

В СВР сообщили, что стартовала кампания по скупке военных и общественно-политических площадок в мессенджере Telegram. Предложения владельцам ресурсов поступают через специально созданные фейковые аккаунты.

Целью таких действий в ведомстве назвали получение контроля над информационными площадками. После покупки каналов их содержимое, по версии спецслужбы, может быть изменено для распространения недостоверных сведений и дискредитации российских властей и армии.

В СВР также заявили, что подобные схемы могут втягивать администраторов ресурсов в противоправную деятельность. Ведомство предупредило о рисках для владельцев таких площадок. Кроме того, в разведке отметили, что Киев продолжает искать новые способы давления на российское общество, используя в том числе методы информационного воздействия.

Ранее российская и белорусская разведки подтвердили договорённости о совместном противостоянии агрессии стран Запада. Первостепенной задачей названо обеспечение актуальной информацией о подрывных планах недружественных государств на пространстве бывшего СССР.