Песков: Россия, в отличие от Украины, наносит удары только по военным объектам

Российские войска наносят удары только по военным или околовоенным объектам на Украине, тогда как ВСУ продолжают атаковать мирную инфраструктуру России. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается удара, то они наносится только по военным и околовоенным объектам», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом он привлёк внимание к «непрекращающимся ударам по мирным объектам и гражданским в разных российских городах», подчеркнув, что атаки ВСУ целенаправленно наносятся не по военной инфраструктуре.

Напомним, прошлой ночью три человека погибли при налёте дронов на Химки и Мытищи в Московской области.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Россия может нанести жёсткий ответный удар по Украине за ночную атаку на мирных жителей в Подмосковье. По словам эксперта, российские военные регулярно выявляют цели ВСУ и наносят по ним удары. Он также подчеркнул, что удары будут постоянно наноситься по логистике ВСУ, транспортным системам и мостам.