Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 09:38

Песков: Россия, в отличие от Украины, наносит удары только по военным объектам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Российские войска наносят удары только по военным или околовоенным объектам на Украине, тогда как ВСУ продолжают атаковать мирную инфраструктуру России. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается удара, то они наносится только по военным и околовоенным объектам», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом он привлёк внимание к «непрекращающимся ударам по мирным объектам и гражданским в разных российских городах», подчеркнув, что атаки ВСУ целенаправленно наносятся не по военной инфраструктуре.

Напомним, прошлой ночью три человека погибли при налёте дронов на Химки и Мытищи в Московской области.

Welt: Киев получит ответ за налёт БПЛА на Подмосковье
Welt: Киев получит ответ за налёт БПЛА на Подмосковье

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Россия может нанести жёсткий ответный удар по Украине за ночную атаку на мирных жителей в Подмосковье. По словам эксперта, российские военные регулярно выявляют цели ВСУ и наносят по ним удары. Он также подчеркнул, что удары будут постоянно наноситься по логистике ВСУ, транспортным системам и мостам.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar