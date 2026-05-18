Welt: Киев получит ответ за налёт БПЛА на Подмосковье

Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер убеждён, что ночная атака украинских беспилотников на Московский регион не останется без последствий для Киева. По его словам, Россия не сможет проигнорировать этот инцидент, что, несомненно, приведёт к ответным шагам.

«Русские, конечно, не будут смотреть, как нападают на столицу. Это будет иметь последствия», — сказал журналист.

Напомним, прошлой ночью три человека погибли при налёте дронов на Химки и Мытищи в Московской области.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Россия может нанести жёсткий ответный удар по Украине за ночную атаку на мирных жителей в Подмосковье. По словам эксперта, российские военные регулярно выявляют цели ВСУ и наносят по ним удары. Он также подчеркнул, что удары будут постоянно наноситься по логистике ВСУ, транспортным системам и мостам.