Массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье будет иметь последствия для киевского режима. Об этом заявил находящийся в Киеве корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Русские, конечно, не будут смотреть, как нападают на столицу. Это будет иметь последствия», — высказался журналист.

Напомним, в ночь на 17 мая три человека погибли в результате налёта беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подмосковные Химки и Мытищи. Также под удар БПЛА попал Дедовск, где пострадали трое мужчин и женщина. Повреждения получили один многоэтажный дом и шесть частных домовладений в Агрогородоке. В микрорайоне Путилково в Красногорске пострадали несколько квартир. В населённом пункте Субботино, расположенном в Наро-Фоминском округе, произошло возгорание в частном доме.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдетонировал на придомовой парковке. Инцидент произошёл в четвёртом микрорайоне города в одном из дворов на улице Набережная. По предварительным данным, дрон взорвался после падения в дорожное покрытие рядом со стоянкой.