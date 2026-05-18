Расчёты ПВО за неделю сбили 3125 дронов ВСУ над территорией России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
Системы противовоздушной обороны за неделю сбили не менее 3124 украинских дронов на российской территории. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сводки Минобороны РФ.
Пиковые значения пришлись на 13 и 17 мая. В эти даты, согласно приведённым данным, было сбито 572 и 1054 БПЛА соответственно. Большая часть зафиксированных перехватов приходилась на европейскую часть страны. Неделей ранее, с 4 по 10 мая, сообщалось о перехвате не менее 3556 беспилотников.
А ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинская артиллерия с 16 по 17 мая 115 раз атаковала отселённые приграничные районы региона, а российские средства противовоздушной обороны сбили 88 беспилотников различного типа. В результате атак пострадали три человека, также были повреждены объекты электроэнергии, из-за чего электроснабжение было нарушено в четырёх населённых пунктах.
