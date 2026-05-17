«Лето будет горячим»: Военный эксперт анонсировал удар возмездия за налёт дронов на Россию
Дандыкин допустил жёсткий ответ РФ на атаку ВСУ по жилым домам Подмосковья
Россия может нанести жёсткий ответный удар по Украине за ночную атаку на мирных жителей в Подмосковье. Такое мнение выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе. По словам эксперта, российские военные регулярно выявляют цели ВСУ и наносят по ним удары.
«Ответ идёт и на земле, мы постепенно продвигаемся в зоне боевых действий. Лето будет горячим, и майские дни тоже. Сейчас идёт освобождение Красного Лимана, Константиновки и многих других населённых пунктов», — сказал Дандыкин в беседе с aif.ru.
Он также подчеркнул, что удары будут постоянно наноситься по логистике ВСУ, транспортным системам и мостам.
Напомним, силы ПВО России в ночь на 17 мая сбили 556 украинских дронов самолётного типа. Беспилотники сбиты над 15 регионами и двумя морями. С 22:00 16 мая до 07:00 17 мая дроны перехватывали над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом.
