17 мая, 17:26

«Лето будет горячим»: Военный эксперт анонсировал удар возмездия за налёт дронов на Россию

Дандыкин допустил жёсткий ответ РФ на атаку ВСУ по жилым домам Подмосковья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Россия может нанести жёсткий ответный удар по Украине за ночную атаку на мирных жителей в Подмосковье. Такое мнение выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе. По словам эксперта, российские военные регулярно выявляют цели ВСУ и наносят по ним удары.

«Ответ идёт и на земле, мы постепенно продвигаемся в зоне боевых действий. Лето будет горячим, и майские дни тоже. Сейчас идёт освобождение Красного Лимана, Константиновки и многих других населённых пунктов», — сказал Дандыкин в беседе с aif.ru.

Он также подчеркнул, что удары будут постоянно наноситься по логистике ВСУ, транспортным системам и мостам.

ВСУ за сутки 115 раз обстреляли приграничье Курской области

Напомним, силы ПВО России в ночь на 17 мая сбили 556 украинских дронов самолётного типа. Беспилотники сбиты над 15 регионами и двумя морями. С 22:00 16 мая до 07:00 17 мая дроны перехватывали над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом.

Александра Мышляева
