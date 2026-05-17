ВСУ за сутки 115 раз обстреляли приграничье Курской области

Украинская артиллерия за минувшие сутки 115 раз атаковала отселённые приграничные районы Курской области, а российские средства противовоздушной обороны сбили 88 беспилотников различного типа. Жертв среди гражданского населения нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«В результате атак в приграничье ранены три человека. Вблизи деревни Надеждовка Льговского района пострадал 35-летний мужчина: у него множественные осколочные ранения, рваные раны левого предплечья, кисти, коленного сустава», — написал глава региона. Пострадавший отказался от госпитализации.

Вблизи хутора Фонов Рыльского района ранена 69-летняя женщина — она тоже не поехала в больницу. В деревне Некрасово пострадал 66-летний мужчина, его отпустили на амбулаторное лечение.

В селе Верхняя Груня Кореневского района повреждён объект энергетики. Электроснабжение нарушено в четырёх населённых пунктах. Также повреждены хозпостройки, погрузчик и фасад недействующего ангара во Льгове.

Всего силы ПВО России в ночь на 17 мая сбили 556 украинских дронов самолётного типа. Беспилотники уничтожены над 15 регионами и двумя морями. С 22:00 16 мая до 07:00 17 мая дроны перехватывали над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом