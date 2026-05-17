Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ
За минувшие сутки были уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что все морские дроны были поражены силами Черноморского флота.
Другие подробности операции пока не приводятся. Информация о районе уничтожения катеров и возможных последствиях атаки уточняется.
Также в МО сообщали, что российские силы ПВО утром 17 мая уничтожили 30 украинских беспилотников самолётного типа. Массированный перехват длился с 07:00 до 09:00 по московскому времени. За этот период дежурные расчёты нейтрализовали цели, летевшие со стороны Украины. Дроны были сбиты над Калужской, Брянской, Смоленской и Псковской областями. Также удары отражали в небе над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.
Всего же за ночь системы ПВО сбили 556 БПЛА ВСУ над 15 российскими регионами. В частности, была отражена атака свыше 120 БПЛА на Москву.
