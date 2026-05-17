Минобороны РФ: Силы ПВО сбили 30 дронов над восемью регионами России за два часа

Силы противовоздушной обороны уничтожили 30 дронов самолётного типа утром 17 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Массированный перехват вели в промежутке с семи до девяти часов по Москве. За этот период дежурные расчеты нейтрализовали летевшие со стороны Украины цели.

В военном ведомстве уточнили географию работы защитных систем. Аппараты подавляли над территориями Калужской, Брянской, Смоленской и Псковской областей.

Удары также отражали в небе над Московским регионом и Краснодарским краем. Помимо этого, средства ПВО задействовали в Республике Крым. Часть летательных объектов перехватили и ликвидировали над акваторией Азовского моря.

О пострадавших или разрушениях на земле в сводке оборонного ведомства не сообщается. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что ночная атака дронов на Москву стала самой крупной за год. Было сбито 120 беспилотников.