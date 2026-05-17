Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 19:40

На придомовой парковке в Энергодаре сдетонировал БПЛА ВСУ, пострадавших нет

Обложка © Telegram / Пухов LIVE

Обложка © Telegram / Пухов LIVE

В Энергодаре беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдетонировал на придомовой парковке. Инцидент произошёл в четвёртом микрорайоне города на стоянке в одном из дворов на улице Набережная. Об атаке сообщил глава города Максим Пухов.

Дрон ВСУ сдетонировал на парковке у жилых домов в Энергодаре. Фото © Telegram / Пухов LIVE

Дрон ВСУ сдетонировал на парковке у жилых домов в Энергодаре. Фото © Telegram / Пухов LIVE

На фото с места происшествия видны повреждённые автомобили, выбитые окна и осколки на территории двора. По предварительным данным, дрон взорвался после падения в дорожное покрытие рядом со стоянкой.

«Беспилотник самолётного типа сдетонировал в дорожное покрытие в четвёртом микрорайоне на стоянке в одном из дворов на улице Набережная. В результате атаки повреждены порядка 15 окон в многоквартирных домах и около 8 гражданских автомобилей. Пострадавших нет», — написал Пухов в своём телеграм-канале.

По информации городских властей, после взрыва на месте начали работу экстренные службы. Специалисты осмотрели территорию двора и зафиксировали повреждения жилых домов и машин. Глава города также предупредил жителей о риске повторных атак со стороны ВСУ. Власти призвали граждан сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

Энергодар подвергся повторной атаке ВСУ, повреждена линия электроснабжения
Энергодар подвергся повторной атаке ВСУ, повреждена линия электроснабжения

Ранее украинский дрон нанёс удар по одному из корпусов детского сада №10 на улице Комсомольской в Энергодаре. После удара в здании выбило окна. На территории учреждения остались фрагменты беспилотника и следы возгорания. По данным городских властей, в момент атаки детей и сотрудников в корпусе не было, поскольку помещение не использовали для учебного процесса.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar