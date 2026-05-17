ВСУ ударили беспилотником по детскому саду в Энергодаре

Украинский беспилотник нанёс удар по корпусу детского сада в Энергодаре. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.

«Утро началось не с кофе — ВСУ ударили по детскому саду. Сегодня ранним утром вражеский беспилотник ударил прямо в один из корпусов детского сада №10 по улице Комсомольской», — написал градоначальник.

В результате атаки повреждены окна, на территории учреждения остались обломки БПЛА и следы возгорания. К счастью, никто из детей и персонала не пострадал — корпус в данный момент не используется в учебном процессе.

«Почувствуйте цинизм! Фашисты бьют по детским садам! Не теряйте бдительность. Берегите себя и близких. Не пренебрегайте мерами безопасности!» — призвал Пухов, предупредив, что опасность повторных ударов сохраняется.

Ранее сообщалось, что ночью силы ПВО отражали массированную атаку дронов на Ростовскую область. Беспилотники сбили в Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в селе Натальевка (Неклиновский район) обломки сбитого БПЛА упали на территорию детского лагеря «Спутник».