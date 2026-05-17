17 мая, 12:41

ВСУ ударили беспилотником по детскому саду в Энергодаре

Обложка © Telegram / Пухов LIVE

Украинский беспилотник нанёс удар по корпусу детского сада в Энергодаре. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.

«Утро началось не с кофе — ВСУ ударили по детскому саду. Сегодня ранним утром вражеский беспилотник ударил прямо в один из корпусов детского сада №10 по улице Комсомольской», — написал градоначальник.

В результате атаки повреждены окна, на территории учреждения остались обломки БПЛА и следы возгорания. К счастью, никто из детей и персонала не пострадал — корпус в данный момент не используется в учебном процессе.

«Почувствуйте цинизм! Фашисты бьют по детским садам! Не теряйте бдительность. Берегите себя и близких. Не пренебрегайте мерами безопасности!» — призвал Пухов, предупредив, что опасность повторных ударов сохраняется.

За пять часов силы ПВО сбили 42 украинских дрона над Россией

Ранее сообщалось, что ночью силы ПВО отражали массированную атаку дронов на Ростовскую область. Беспилотники сбили в Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в селе Натальевка (Неклиновский район) обломки сбитого БПЛА упали на территорию детского лагеря «Спутник».

Александра Мышляева
