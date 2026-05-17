За пять часов силы ПВО сбили 42 украинских дрона над Россией

Российские системы противовоздушной обороны за пять часов, с 9:00 утра до 14:00 часов дня по московскому времени, успешно нейтрализовали 42 украинских беспилотника самолётного типа, которые направлялись в воздушное пространство над различными регионами России. Информацию об этом предоставило Минобороны РФ.

Вражеские аппараты были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Смоленской областями, Краснодарским краем, а также над Крымом, Азовским и Чёрным морями.

Напомним, силы ПВО России в ночь на 17 мая сбили 556 украинских дронов самолётного типа. Беспилотники уничтожены над 15 регионами и двумя морями. С 22:00 16 мая до 07:00 17 мая дроны перехватывали над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом