17 мая, 16:00

Энергодар подвергся повторной атаке ВСУ, повреждена линия электроснабжения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

В Энергодаре Запорожской области произошла повторная атака беспилотного летательного аппарата, в результате которой линия электроснабжения получила новые повреждения. Об этом сообщили в администрации города.

Ранее, в ночь на воскресенье, город уже подвергался удару БПЛА. Тогда также пострадала линия электропередачи. После второй атаки энергоснабжение населённого пункта восстановлено не в полном объёме.

В администрации отметили, что восстановительные работы продолжаются, однако называть конкретные сроки их завершения пока преждевременно.

Лихачёв: Обе автозаправочные станции в Энергодаре выведены из строя из-за ВСУ

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Повреждены кровля транспортного цеха и несколько автобусов для персонала. Жертв и возгораний нет. Также зафиксированы повреждения окон на участке связи.

Александра Мышляева
