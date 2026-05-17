Энергодар подвергся повторной атаке ВСУ, повреждена линия электроснабжения

В Энергодаре Запорожской области произошла повторная атака беспилотного летательного аппарата, в результате которой линия электроснабжения получила новые повреждения. Об этом сообщили в администрации города.

Ранее, в ночь на воскресенье, город уже подвергался удару БПЛА. Тогда также пострадала линия электропередачи. После второй атаки энергоснабжение населённого пункта восстановлено не в полном объёме.

В администрации отметили, что восстановительные работы продолжаются, однако называть конкретные сроки их завершения пока преждевременно.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Повреждены кровля транспортного цеха и несколько автобусов для персонала. Жертв и возгораний нет. Также зафиксированы повреждения окон на участке связи.