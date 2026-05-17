ВСУ обстреляли из артиллерии транспортный цех Запорожской АЭС

«На территории ЗАЭС зафиксирован артиллерийский обстрел ВСУ транспортного цеха станции. В результате повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала. К счастью, пострадавших нет, возгорания не произошло», — говорится в сообщении.

Одновременно была предпринята атака БПЛА на подстанцию «Радуга». Беспилотник сбит, детонации и разрушений нет. На месте работают специалисты.

ЗАЭС продолжает свою работу в штатном режиме. Все технологические параметры под контролем, а радиационный фон в норме. Однако, второй день подряд объекты станции подвергаются обстрелам. Как подчеркнули в пресс-службе, эти атаки создают недопустимые риски для безопасности крупнейшей атомной станции Европы и противоречат принципам ядерной и радиационной безопасности.

Напомним, вчера ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Беспилотник украинских военных упал рядом с энергоблоками, но не сдетонировал. Разрушений и пострадавших нет.