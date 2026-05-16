16 мая, 14:53

«Люди боятся выходить»: Лихачёв заявил, что ВСУ делают жизнь в Энергодаре невыносимой

Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина/POOL

Действия ВСУ в Энергодаре носят целенаправленный характер и направлены на дестабилизацию обстановки, вызывая панику среди населения и делая невозможной обычную жизнь. Об этом журналистам заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

«Противник целенаправленно сеет панику в городе [Энергодаре] и делает невозможной обычную мирную жизнь. Люди боятся выходить из своих домов», — сказал Лихачёв.

Он заявил, что подобная тактика запугивания, в том числе в отношении персонала станции, напрямую подрывает ядерную безопасность Запорожской АЭС. Лихачёв выразил сомнение в возможности безопасной эксплуатации ЗАЭС, когда даже рутинные задачи, такие как прибытие сотрудников, превращаются в опасные операции, а сама станция становится объектом атак.

ЗАЭС назвала удары ВСУ по станции «ядерным терроризмом и безумием»

Ранее сегодня ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Беспилотник украинских военных упал рядом с энергоблоками, но не сдетонировал. Разрушений и пострадавших нет.

