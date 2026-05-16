ЗАЭС назвала удары ВСУ по станции «ядерным терроризмом и безумием»
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Запорожская АЭС назвала атаки ВСУ на свою территорию актом ядерного терроризма и безумия. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале станции.
В опубликованном заявлении говорится, что удары по крупнейшему ядерному объекту Европы являются беспрецедентными и пересекают все «красные линии», угрожая безопасности всего региона.
«Сам факт атаки по территории крупнейшего ядерного объекта Европы является беспрецедентным. Удары по атомной станции — это переход всех возможных красных линий, проявление ядерного терроризма и безответственного безумия, способного поставить под угрозу безопасность целого региона», — указано в сообщении.
Напомним, дрон ВСУ упал вблизи энергоблоков, но не сдетонировал. Никто не пострадал, ЗАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон остаётся в пределах нормы.
