Лихачёв: Обе автозаправочные станции в Энергодаре выведены из строя из-за ВСУ

Обе автозаправочные станции в Энергодаре прекратили работу из-за постоянных атак Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, дроны ВСУ наносят удары как по мирным жителям, так и по объектам инфраструктуры. Обе автозаправочные станции вышли из строя. Когда именно это произошло и есть ли возможность их восстановить, глава «Росатома» не уточнил.

«В самом городе Энергодаре в результате постоянных атак ВСУ выведены из строя обе автозаправочные станции», — рассказал он.

По словам Лихачёва, действия ВСУ в Энергодаре носят целенаправленный характер и направлены на дестабилизацию обстановки, вызывая панику среди населения и делая невозможной обычную жизнь. Подобная тактика запугивания, в том числе в отношении персонала станции, напрямую подрывает ядерную безопасность Запорожской АЭС. Лихачёв выразил сомнение в возможности безопасной эксплуатации ЗАЭС, когда даже рутинные задачи, такие как прибытие сотрудников, превращаются в опасные операции, а сама станция становится объектом атак.